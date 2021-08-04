Süper Lig kulübü Sosa için devreye girdi

Fenerbahçe'de gözden çıkarıldığı iddia edilen Jose Sosa için Göztepe'nin devreye girdiği öğrenildi.

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 11:49
İLGİLİ HABERLER
İki hoca da Adam Ounas'ın peşinde 'En az 15 milyon euro'ya satarız' Beşiktaş'tan De Jong'a rest! 'Son teklifimiz bu' Yönetime bildirdi! '2 transfer bitsin' İtalyanlar yazdı! Diego Godin Beşiktaş'ta

Süper Lig'de gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanmak isteyen ve bu bağlamda transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, yıldız harekatına başladı.
 
Sarı-kırmızılı kurmaylar, Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Jose Sosa'yı liste başına çekti. Yeni Asır'ın haberine göre; Kanarya ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki tecrübeli yıldızı uygun bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmak isteyen İzmir ekibi temaslara başladı. Yönetim, bonservis konusunda anlaşma sağlamazsa kiralama formülünü devreye sokacak.
 
Teknik direktör Vitor Pereira ile sorun yaşadığı iddia edilen Sosa, yönetimin yaptığı indirim teklifini de kabul etmemişti.
 
14 KEZ MİLLİ OLDU
 
F.Bahçe'nin geçen sezon Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Sosa daha önce iki sezon Beşiktaş'ta görev yapıp Milan'a gitmişti. Milan sonrası üç sezon Trabzonspor'da görev yapan oyuncu ardından F.Bahçe'nin yolunu tutmuştu. Sosa, Arjantin Milli Takımı'nda da 14 kez görev aldı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: sosa göztepe fenerbahçe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Tokyo 2020'ye damga vurdu! Mensah-Stock'un hayat hikayesi şok etti Tokyo 2020'ye damga vurdu! Mensah-Stock'un hayat hikayesi şok etti
Geleceği kadrosu için 3 yıl istemişti! Fatih Terim'den Galatasaray'a 53 milyon euro'luk faturaGeleceği kadrosu için 3 yıl istemişti! Fatih Terim'den Galatasaray'a 53 milyon euro'luk fatura Ali Koç 'transferde sessizliğimiz sizleri ürkütmesin' demişti! Vitor Pereira raporu verdi 13 ayrılık...Ali Koç 'transferde sessizliğimiz sizleri ürkütmesin' demişti! Vitor Pereira raporu verdi 13 ayrılık... Kaan Ayhan ve Merih Demiral bombası! İki yıldızın da yeni takımları...Kaan Ayhan ve Merih Demiral bombası! İki yıldızın da yeni takımları...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.