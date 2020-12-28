Ankaragücü'ne transfer yasağı!

Süper Lig ekibi Ankara gücü'ne transfer yasağı getirildi.

Ankara ekibinin Başkanı Fatih Mert, A Spor 'a yaptığı açıklamada transfer yasağının getirildiğini doğrulayıp "Geçmiş dönemden kalan iki dosyanın ihtar süreleri dolmak üzere. Birkaç gün içerisinde transfer yasağı konu olacak. Yönetimde üçüncü transfer dönemim, üçüncü kez transfer yasağı geliyor. Çok ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladık, bu stresten dolayı. 39 tane dosyayı hallettik. 2-3 günümüz var, ödeme için. Futbol ekonomisi durma noktasına geldi.

"Maalesef 5-6 tane dosya daha var"

Sponsor bulmakta zorlanıyoruz. Bu dosyayı bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Çözmeye çalışıyoruz. Ocak ayında transfer yapmak istiyoruz. Maalesef 5-6 tane daha dosya var. Yaşanan şartlardan dolayı kaynak bulmak zor. Geçen sene yaşadıklarımızı yeniden yaşamak istemiyoruz" dedi.