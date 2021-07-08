Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfında yeni başkan Ahmet Ağaoğlu oldu

08 Temmuz 2021 Perşembe - 19:23
Vakfın olağan genel kurulunda yapılan oylama neticesinde başkan seçilen Ağaoğlu, toplantının tamamlanmasının ardından eski başkan Ahmet Nur Çebi ile açıklamalarda bulundu.
Ağaoğlu'nun Türk futboluna faydalı olacağını kaydeden Çebi, "Yaklaşık 6 ay önce bütün arkadaşlarımın isteğiyle gelmiş olduğum bu görevden bugün kendi isteğimle ayrılıyorum. Genel kurulda aldığımız karar gereği seçilen yönetim kurulunun seçtiği başkanımız Ahmet Ağaoğlu'dur. Hayırlı, uğurlu olsun. Türk futbolunun çok zor dönemden geçtiği bir süreci daha önce Mehmet Sepil omuzlarında taşıdı. Bundan sonra da Ahmet Ağaoğlu'nun taşıyacağına ve başarılı olacağına inanıyoruz. Benim 6 ay başkanlık yaptığım dönemde, pandeminin ağır şartlarıyla mücadele edilen bu dönemde yayıncı kuruluşla olan sorunların çözülmesiyle ilgili bir süreç yaşadık ve halen devam ediyor, epey yol alındı. Spor
yasasıyla ilgili, yabancı sayısıyla ilgili çok çalışma yapıldı. Bazıları çözüldü, bazıları çözülemedi. Bu süreci bundan sonra Ağaoğlu'nun tamamlayacağına, Türk futboluna faydası olacağına inanıyorum ve başarılar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.