Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfında yeni başkan Ahmet Ağaoğlu oldu

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu seçildi.

08 Temmuz 2021 Perşembe - 19:23
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Vakfın olağan genel kurulunda yapılan oylama neticesinde başkan  seçilen Ağaoğlu, toplantının tamamlanmasının ardından eski başkan Ahmet Nur Çebi  ile açıklamalarda bulundu.
 
Ağaoğlu'nun Türk futboluna faydalı olacağını kaydeden Çebi, "Yaklaşık  6 ay önce bütün arkadaşlarımın isteğiyle gelmiş olduğum bu görevden bugün kendi  isteğimle ayrılıyorum. Genel kurulda aldığımız karar gereği seçilen yönetim  kurulunun seçtiği başkanımız Ahmet Ağaoğlu'dur. Hayırlı, uğurlu olsun. Türk  futbolunun çok zor dönemden geçtiği bir süreci daha önce Mehmet Sepil omuzlarında  taşıdı. Bundan sonra da Ahmet Ağaoğlu'nun taşıyacağına ve başarılı olacağına  inanıyoruz. Benim 6 ay başkanlık yaptığım dönemde, pandeminin ağır şartlarıyla  mücadele edilen bu dönemde yayıncı kuruluşla olan sorunların çözülmesiyle ilgili  bir süreç yaşadık ve halen devam ediyor, epey yol alındı. Spor yasasıyla ilgili,  yabancı sayısıyla ilgili çok çalışma yapıldı. Bazıları çözüldü, bazıları  çözülemedi. Bu süreci bundan sonra Ağaoğlu'nun tamamlayacağına, Türk futboluna  faydası olacağına inanıyorum ve başarılar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." diye  konuştu.

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