Süper Lig kulüplerinin Ospina aşkı bitmiyor

Napoli'nin Kolombiyalı eldiveni Ospina için bazı Süper Lig kulüpleri devrede...

14 Mart 2021 Pazar - 11:01
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İtalya Serie A Ligi ekiplerinden SSC Napoli forması giyen ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan kaleci David Ospina için, Süper Lig takımları devrede...
 
Türkiye ve Meksika'dan talipleri var
 
Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden Kolombiyalı kaleci için, Türkiye ve Meksika'dan transfer teklifleri aldığı belirtildi.
 
Menajeri İtalya'ya geldi
 
Ancak, 32 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak isteyen bu takımların hangi kulüpler olduğu şu anlık bilinmiyor. Oyuncunun menajeri geçtiğimiz günlerde geleceğini konuşmak için İtalya'ya geldiği kaydedildi.
 
21 gol yedi
 
Bu sezon 20 maçta sahaya çıkan Kolombiyalı kaleci, kalesinde 21 gol gördü.

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Etiketler: ospina süper lig
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