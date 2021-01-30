Süper Lig - Medipol Başakşehir 1 - Atakaş Hatayspor 5

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.

30 Ocak 2021 Cumartesi - 17:09 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 18:12
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Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor,  deplasmanda Medipol Başakşehir'i 5-1 yendi.

 
11. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Mesut Çaytemel'in sol  taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Diouf, kafa vuruşu ile  topu ağlara gönderdi: 0-1
 
19. dakikada konuk ekibin gelişen atağında Ribeiro, Medipol Başakşehir  ceza sahası önünde topla buluştu. Ribeiro, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda  topa çok sert vurdu, kaleci Mert Günok üzerine gelen meşin yuvarlağı kornere  çeldi.
 
20. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Medipol Başakşehir ceza  sahasında Hasan Ali Kaldırım ile Yusuf Abdioğlu arasındaki mücadelede Yusuf yerde  kaldı, hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 21'inci dakikada penaltıyı  kullanan Akintola, meşin yuvarlağı kaleci Mert'in sağından ağlarla buluşturdu:  0-2
 
29. dakikada Hatayspor üçüncü golüne yaklaştı. Traore'nin pasıyla  Medipol Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan Boupendza, ayak içiyle köşeye  sert vurdu. Kaleci Mert Günok sağına gelen topu uzanarak kornere çeldi.
 
34. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ  kanattan yaptığı ortada Aleksic topu kafa ile arkaya aşırdı. Demba Ba boş  pozisyonda altıpas önünde vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.
 
38. dakikada konuk ekip, Boupendza ile üçüncü golünü attı ancak hakem  Cüneyt Çakır, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında  pozisyonu inceledi ve Hatayspor'un golünü iptal etti, konuk ekip adına penaltı  kararı verdi. 42'nci dakikada penaltıyı kullanan Boupendza, fileleri  havalandırdı: 0-3
 
Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
 
51. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında, Mahmut  Tekdemir'in ara pasıyla Hatayspor ceza sahasında topla buluşan Cemali Sertel'in  şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
 
57. dakikada konuk ekip 4. golünü attı. Diouf, sağ taraftan ceza  sahasına giren Akintola'ya pasını attı ve altıpas önüne hareketlendi.  Akintola'dan altıpas önünde pası alan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-4
 
68. dakikada Hatayspor farkı 5'e yükseltti. Kamara çalımlarla Medipol  Başakşehir ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ayağından açılan topu alan  Boupendza, kaleci Mert Günok'u geçip meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-5
 
80. dakikada Medipol Başakşehir farkı 4'e indirdi. Sol taraftan ceza  sahasına giren Cemali Sertel'in son çizgiden altıpasa yerden çevirdiği topu  Kamara, ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi: 1-5
 
Karşılaşma, konuk ekibin 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.
 
 
Stat: Başakşehir Fatih Terim 
 
Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Samet Çavuş
 
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Epureanu,  Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 Cemali Sertel), Mehmet Topal (Dk. 19 Azubuike), Mahmut  Tekdemir (Dk. 84 Ravil Tagir), Deniz Türüç (Dk. 46 Crivelli), Aleksic (Dk. 75  Gulbrandsen), Junior Fernandes, Demba Ba
 
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut  Çaytemel, Aabid (Dk. 77 Akomadi), Ribeiro (Dk. 63 Muhammed Mert), Akintola (Dk.  58 Selim Ilgaz), Traore (Dk. 58 Sackey), Boupendza, Diouf (Dk. 63 Kamara)
 
Goller: Dk. 11 ve 57 Diouf, Dk. 21 Akintola (Penaltıdan), Dk. 42  (Penaltıdan) ve 68 Boupendza (Atakaş Hatayspor), Dk. 80 Kamara (Kendi kalesine)  (Medipol Başakşehir)
 
Sarı kartlar: Dk. 32 Akintola (Atakaş Hatayspor), Dk. 37 Deniz Türüç,  Dk. 67 Aleksic, Dk. 90 Junior Fernandes (Medipol Başakşehir)
 
 

MAÇTAN NOTLAR
Teknik direktör Okan Buruk ile yollarını ayıran  Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynadığı Atakaş  Hatayspor karşılaşmasına altyapı direktörü Nedim Yiğit yönetiminde çıktı. 
 
Okan Buruk ile dün yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör  arayışları süren turuncu-lacivertli ekipte, bu mücadelede Nedim Yiğit ilk 11'i  belirledi.
 
İstanbul ekibi, Süper Kupa'da Trabzonspor'a 2-1 kaybedilen mücadelenin  ilk 11'ine göre iki değişiklikle sahada yer aldı.
 
Medipol Başakşehir'de Carlos Ponck ve Azubuike'nin yerine Leonardo  Duarte ve Mahmut Tekdemir ilk 11'de görev yaptı.
 
Turuncu-lacivertli ekip; Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Duarte,  Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç,  Aleksic, Junior Fernades ve Demba Ba ilk 11'iyle sahaya çıktı.
 
 

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Etiketler: Medipol Başakşehir Atakaş Hatayspor Süper Lig
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