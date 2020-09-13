Süper Lig şampiyonu Başakşehir'den bir transfer daha!

Ülkemizi bu sezon Şampiyonlar Ligi 'nde temsil edecek olan Başakşehir 'de transfer harekatı sürüyor. Turuncu-lacivertliler, İskoç devi Celtic'te forma giyen Boli Bolingoli-Mbombo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Başakşehir, Demokratik Kongolu oyuncunun transferini sosyal medyadan paylaştığı videoyla duyurdu.

Celtic'ten satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralanan Boli Bolingoli-Mbombo, Başakşehir'de 63 numaralı formayı giyecek.

BU SEZONKİ 4. TRANSFER

25 yaşındaki Bolingoli-Mbombo, Başakşehir'in bu sezonki 4. transferi oldu. Turuncu-lacivertliler daha önce Hasan Ali Kaldırım, Rafael ve Chadli'yi kadrosuna katmıştı.

HEM SOL BEK HEM SOL AÇIK!

Başakşehir'in yeni transferi Bolingoli-Mbombo, sol kanatın her bölgesinde görev yapabilme özelliğine sahip, Celtic'te daha çok sol bek mevkisinde kullanılan Demokratik Kongolu yıldız ayrıca sol açıkta da rahatlıkla oynayıp hücuma verdiği katkıyla dikkat çekiyor.

BOLI BOLINGOLI-MBOMBO KİMDİR?