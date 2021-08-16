Süper Lig - Sivasspor: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 1

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

16 Ağustos 2021 Pazartesi - 21:11 | Son Güncelleme : 16 08 2021 - 22:03
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Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında İttifak  Holding Konyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
 
Karşılaşmanın ilk dakikasında Konyaspor atağında ceza sahasında topla  buluşan Çekici'nin dönerek yaptığı vuruşta top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
 
25. dakikada orta alandan topla ilerleyen Abdülkerim Bardakcı'nın ceza  yayının gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak kalecinin solundan az farkla auta  çıktı.
 
34. dakikada ani başlayan Konyaspor atağında Cikallesh'in ceza yayının  dışından yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural topu rahat kontrol etti.
 
41. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada Kayode'nin kafa  vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarı çıktı.
 
44. dakikada orta alanda topla buluşan Cofie'nin, ceza yayına girmeden  çektiği şutta kaleci son anda topu kornere tokatladı.
 
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti.
 
50. dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazdan Fajr'in kullandığı serbest  vuruşta arka direkte Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlığı kaleci  güçlükle çeldi.
 
69. dakikada oyuna ikinci yarıda giren Rahmanovic, ceza yayının önünde  topla buluştuktan sonra sol tarafta müsait durumdaki Bytqi'yi gördü. Bu  futbolcunun şutunda meşin yuvarlak rakip defansa çarparak uzaklaştı.
 
84. dakikada Sivasspor ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde  bulan Cikalleshi'nin şutunda meşin yuvarlak rakip defansa çarparak kornere çıktı.
 
88. dakikada Konyaspor golü buldu. Ceza sahasına topla birlikte giren  Cikalleshi, kaleciyi de geçtikten sonra topu filelere gönderdi. 0-1
 
Karşılaşma, 1-0 Konyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
 
 
Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül 
 
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Serkan Ok
 
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Koray Altınay,  Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan (Dk. 72 Felix), Fajr (Dk.84  Ziya Erdal), Kayode (Dk. 84 Sefa Yılmaz), Gradel, James (Dk. 67 Yatabare)
 
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Yılmaz Çalık,  Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Çekici (Dk. 90 1  Adil Demirbağ), Bytqi (Dk. 75 Serdar Gürler), Mpoku (Dk. 58 Rahmanovic),  Cikalleshi
 
Gol: Dk. 88 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 54 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 90 Sehic (İttifak  Holding Konyaspor)
 

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Etiketler: Süper Lig Sivasspor İttifak Holding Konyaspor
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