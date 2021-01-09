Süper Lig - Sivasspor - Gaziantep FK (CANLI)

Süper Lig'de 18. haftanın açılış maçında Sivasspor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. 17 hafta sonunda Sivasspor 19 puanda, Gaziantep FK ise 31 puanda bulunuyor.

09 Ocak 2021 Cumartesi - 13:35 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 15:10
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Süper Lig'de 18. haftanın açılış maçında Sivasspor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. 17 hafta sonunda Sivasspor 19 puanda, Gaziantep FK ise 31 puanda bulunuyor.
 
 
 
Sivasspor 2-1 Gaziantep FK
 
4. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Jefferson'ın pasında savunmanın  arkasına sarkan Maxim, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu  ağlara gönderdi. 0-1
 
8 . dakikada Fajr'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Appindangoye  kafa vurdu kaleci Günay Güvenç, son anda topu kornere çeldi.
 
12. dakikada Appindangoye'nin sert şutunda savunmadan dönen top, Max  Gradel'in önünde kaldı. Gradel'in şutunda kaleci Günay Güvenç, topu ayaklarıyla  uzaklaştırdı.
 
20. dakikada Fajr'in sağ kanattan ortasında Erdoğan Yeşilyurt'un kafa  vuruşunda top, kale direğinin yanından auta çıktı.
 
25. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasının içine sağ kanattan  yaptığı ortada topun gelişine Hakan Arslan sert vurdu, kaleci Günay Güvenç meşin  yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.
 
28. dakikada Fajr'in ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta top üst  direğe çarparak auta gitti.
 
35. dakikada Claudemir, ceza sahası dışından çok sert vurdu. Kaleci  Günay Güvenç, topu güçlükle çeldi.
 
41. dakikada Sivasspor beraberliği sağladı. Gradel'in sol kanattan  ortasında iyi yükselen Hakan Arslan, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi. 1-1
 
47. dakikada Hakan Arslan kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 2-1
 
79. dakikada Gaziantep'te Jefferson kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
 
 
Stat: Yeni 4 Eylül 
 
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Süleyman Özay, Candaş Elbil
  
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa,  Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Fajr,  Gradel, Kayode
 
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Olkowski, Kubilay  Aktaş, Güray Vural, Maxim, Vetrih, Mirallas, Jefferson, Muhammet Demir
 
Goller: Dk. 4 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 41 Hakan Arslan (Demir Grup  Sivasspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 31 Güray Vural, Dk. 37 Günay Güvenç (Gaziantep FK),  Dk. 43 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)
 
 

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Etiketler: Süper Lig Sivasspor Gaziantep
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