Süper Lig ve 1. Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu; Süper Lig, TFF 1. Lig ve 2. Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı.

29 Nisan 2021 Perşembe - 15:17 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 15:18
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Alınan karara göre; Süper Lig ve TFF 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

Misli.com 2. Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. Misli.com 3. Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ilerleyen günlerde belirlenecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

 

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Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu TFF Süper Lig TFF 1.Lig
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