Süper Lig - Yeni Malatyaspor: 2 - İttifak Holding Konyaspor: 3

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor 2-0 geriye düştüğü maçta Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

20 Şubat 2021 Cumartesi - 17:20 | Son Güncelleme : 20 02 2021 - 18:22
İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'de tarihi an! Umut Bulut, lig tarihinin en çok forma giyen futbolcusu oldu! Konyaspor kazanmayı hatırladı! Sergen Yalçın'dan yönetime sert gönderme! 'Beni rahatsız ediyor' Konyaspor - Beşiktaş maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Konyaspor'da İlhan Palut dönemi başladı

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.
 
18'inci dakikada serbest vuruşta Hafes'in sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya iyi yükselen Wallace'nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.
 
23'üncü dakikada ceza sahası içerisinde Umut'un pasıyla topla buluşan Adem'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
 
45+2'nci dakikada Abdülkerim'in, Tetteh'i ceza sahası içerisinde yere düşürmesine hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. Adem'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.
 
72'nci dakikada Diomande'nin ceza sahası içerisinde çektiği sert şutu ağlara gitti: 2-1.
 
80'inci dakikada ceza sahası içerisine açılan ortaya iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.
 
84'üncü dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Cikalleshi'nin vuruşunda top ağlara gitti: 2-3.
 
İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Yeni Malatyaspor, konuk ekip İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.
 
 
STAT: Yeni Malatya
 
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal
 
YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Acquah (Dk.71 Stephen), Umut, Wallace, Tetteh (Dk.71 Ahmed), Semih, Hafes, Chebake, Zeki (Dk.81 Hadebe), Kubilay, Adem
 
KONYASPOR: Eray - Ahmet, Jevtovic, Milosevic (Dk.75 Zymer), Guilherme, Sokol, Miya (Dk.64 Erdon), Kravets (Dk.46 Rahmanovic), Diomande, Abdülkerim, Skubic
 
GOLLER: Dk.23- Dk.45+2 Adem (Yeni Malatyaspor) - Dk.72 Diomande, Dk.80 ve Dk.84 Cikalleshi (Konyaspor)
 
SARI KARTLAR: Acquah, Tetteh (Yeni Malatyaspor) - Skubic, Abdülkerim, Erdon (Konyaspor)
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Süper Lig Yeni Malatyaspor İttifak Holding Konyaspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Devler arasında bir transfer savaşı daha! Galatasaray istiyor Fenerbahçe alıyor... Devler arasında bir transfer savaşı daha! Galatasaray istiyor Fenerbahçe alıyor...
Fenerbahçe'den yılın transfer sürprizi! Emre Belözoğlu yıldız golcüyle ilk görüşmeyi yaptı... Fenerbahçe'den yılın transfer sürprizi! Emre Belözoğlu yıldız golcüyle ilk görüşmeyi yaptı... Galatasaraylı Belhanda ezeli rakibe! Görüşme gerçekleşti...Galatasaraylı Belhanda ezeli rakibe! Görüşme gerçekleşti... Beşiktaş taraftarları tepki göstermişti! BeIN Sports spikeri Nazlı Canyurt, görevinden ayrıldıBeşiktaş taraftarları tepki göstermişti! BeIN Sports spikeri Nazlı Canyurt, görevinden ayrıldı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.