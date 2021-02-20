Süper Lig - Yukatel Denizlispor: 1 - Gençlerbirliği: 0

Spor Toto Süper Ligin 26ncı hafta karşılaşmasında düşme potasında yer alan Yukatel Denizli
spor ve Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0lık skorla ev sahibi Denizlispor
oldu. Yeşil-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golü 19uncu dakikada Mesanovic kaydetti.
6ncı dakikada Denizlispor, rakip kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıktan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Rodalleganın sert şutu kaleci Nordfeldtte kaldı.
7nci dakikada Sagalın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Mesanovicin vuruşunda defans araya girerek golü önledi. Savunma topu uzaklaştırdı.
8inci dakikada Ayite sol çaprazdan sert vurdu. Top üstten auta gitti.
13üncü dakikada Mesanovic ile duvar pası yapan Mustafa Yumlu
, ceza yayı üzerindeki Rodallegaya pas verdi. Rodalleganın gelişine yaptığı vuruşta top direğe çarpıp auta çıktı.
16ncı dakikada Sagalın sağ kanattan yaptığı ortaya Mesanovic kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.
19uncu dakikada orta sahadaki Rodalleganın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Mesanovic, ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
40ıncı dakikada Furmanın rakip yarı alanın ortalarından taç çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta Arda Kızıldağ'ın kaleye şutunda top dışarı çıktı.
56ıncı dakikada Sonerin ceza sahası dışından çektiği yerden şutta top az farkla yandan auta gitti.
58inci dakikada Tourenin ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şut üstten auta gitti.
70nci dakikada Sandro Lima altıpas üzerinden çektiği şutu Leismann direk dibinden uzaklaştırarak golü önledi.
72inci dakikada gelişen hızlı atakta Ahmadın pasıyla topla buluşan Rodallega, ceza sahasına girip sol çaprazdan şutunu çekti. Kalecinin kurtardığı topu savunma uzaklaştırdı.
90+3üncü dakikada Sandronun ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şut üstten auta çıktı.
90+4üncü dakikada Rodallega kaleci Nordfeldtin önde olduğunu fark edince yaklaşık 40 metreden kaleye şut çekti. Nordfeldt, topu güçlükle kurtardı.
STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Erdem Bayık (xx), Yusuf Bozdoğan (xx),
YUKATEL DENİZLİSPOR: Cenk (xx), Özer (xx) (Dk.90 Muhammet x), Fabiano (xx), Mustafa (xxx), Ben Mohamed (xxx), Murawski (xx), Diskerud (xx) (Dk. 64 Kubilay x), Recep (xx) (Dk. 24 Bakalorz x), Mesanovic (xxx) (Dk. 64 Ahmad x) (Dk. 90 Hasan
x), Sagal (xx), Rodallega (xx)
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt (x), Ömürcan (xx) (Dk. 69 Spiridonovic x), Arda (xx), Toure (xx) (Dk. 75 Halil İbrahim x), Polomat (xx), Soner (xx) (Dk. 88 İlker x), Piris (x), Candeias (xx), Furman (xx) (Dk. 46Mugni x), Ayite (x), Sandro (x)
GOL: Dk. 19 Mesanovic (Yukatel Denizlispor)
SARI KARTLAR: Leismann, Murawski (Yukatel Denizlispor) Candeias (Gençlerbirliği)