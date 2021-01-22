Sürpriz teklifi reddetti!

River Plate'den Lucas Pratto'yu kadrosuna katan Feyenoord, bir flaş hamle daha yaparak Ryan Babel'i kiralık olarak kadrosuna katmak için resmen devreye girdi.

Dick Advocaat'ın talebi doğrultusunda Galatasaray 'a 6 aylık kiralama teklifi sunan Feyenoord'un bu talebi, Fatih Terim 'in raporu doğrultusunda Galatasaray tarafından geri çevrildi.

Kariyerine bu sezon sonuna kadar Galatasaray'da devam etmek isteyen ve EURO 2020'de de Hollanda Milli Takımı'nda olmak isteyen Ryan Babel de Feyenoord'dan gelen kiralama teklifini geri çevirdi ve "Kiralık olarak bir başka takımda oynamayacağım, Galatasaray ile sözleşmem var ve bu sözleşmeye sadık kalacağım" diyerek gelen teklifi reddetti.

Hollanda Milli Takımı ile EURO 2020'de olmak için büyük çaba sarfeden ve düzenli olarak forma giymek isteyen Ryan Babel, sakatlıklar ve koronavirüsten dolayı sarı-kırmızılı takımda şu ana kadar istediği süreyi alamadı.