Sürpriz transfer Ankaragücü'nden!

Süper Lig’de ilk sezonunu geçiren 22 yaşındaki orta saha Galatasaray teknik heyetinin dikkatini çekti. Merkezde eksiği olan Cimbom ’da Ankaragücü'nde forma giyen Atakan Çankaya için detaylı analiz yapılacak.

Galatasaray’da yönetim yaz transfer döneminde istenilen birçok transferi gerçekleştiremezken orta saha için de gerekli takviye yapılmadığı gerekçesiyle büyük tepki almıştı. Sarı-kırmızılılarda şimdiden birçok kişi gözünü ocak ayına çevirirken teknik heyet de bir yandan yeni planlamaları yapıyor.

Orta sahaya mutlaka takviye isteyen teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları, eski öğrencileri Jean Michel Seri’nin yanı sıra başka futbolcuları da inceliyor.