Sürpriz transfer! Cimbom 4,2 milyon lirayı kasasına koydu

Galatasaray genç golcüsü Erencan Yardımcı'yı 1.2 milyon lira karşılığında Eyüpspor'a verdi.

02 Şubat 2021 Salı - 7:51
İLGİLİ HABERLER
F.Bahçe maçı öncesi Boupendza'dan G.Saray açıklaması DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed antrenmanda! Galatasaray, Erencan Yardımcı'yı 4,2 milyon liraya sattı Galatasaray resmen açıkladı! Mostafa Mohamed ve Deandre Yedlin kadroda! Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes İstanbul'da!

Galatasaray'da 18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, 4,2 milyon lira karşılığında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor'a transfer oldu.
 
 Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 lira transfer bedeli ödeyecektir." denildi.
 
Galatasaray'da yetişen Erencan, altyapı liglerinde toplamda 79 maçta 22 kez fileleri havalandırdı.
 
Fatih Kulaksız: "Maliyetin yüzde 85'ini sponsor karşıladı"
 
Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Erencan Yardımcı gelecek vaadeden bir futbolcu. Biz de 2. Lig'de haftalardır lider olan, finansal problemi olmayan ve hedefleri olan bir kulübüz. Ve gerçekleştirdiğimiz transferde maliyetinin %85’lik kısmını sponsor firmamız karşılamıştır." ifadelerini kullandı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: erencan yardımcı galatasaray eyüpspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
İşte İrfan Can Kahveci transferinin perde arkası! 'Kulüpten ayrılma telefonunu kapat' İşte İrfan Can Kahveci transferinin perde arkası! 'Kulüpten ayrılma telefonunu kapat'
İrfan Can Kahveci gelince Ozan Tufan'a güle güle! Ayrılık hazırlıklarına başladı bileİrfan Can Kahveci gelince Ozan Tufan'a güle güle! Ayrılık hazırlıklarına başladı bile İrfan Can Kahveci transferinden sonra gündemi sarsan ifadeler! 'Avucunu yaladı Galatasaray'İrfan Can Kahveci transferinden sonra gündemi sarsan ifadeler! 'Avucunu yaladı Galatasaray' Gedson Fernandes transferinin perde arkası ortaya çıktı! 'Yalanlayalım yoksa...'Gedson Fernandes transferinin perde arkası ortaya çıktı! 'Yalanlayalım yoksa...'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.