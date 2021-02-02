Sürpriz transfer! Cimbom 4,2 milyon lirayı kasasına koydu

Galatasaray'da 18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, 4,2 milyon lira karşılığında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 lira transfer bedeli ödeyecektir." denildi.

Galatasaray'da yetişen Erencan, altyapı liglerinde toplamda 79 maçta 22 kez fileleri havalandırdı.

Fatih Kulaksız: "Maliyetin yüzde 85'ini sponsor karşıladı"



Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Erencan Yardımcı gelecek vaadeden bir futbolcu. Biz de 2. Lig'de haftalardır lider olan, finansal problemi olmayan ve hedefleri olan bir kulübüz. Ve gerçekleştirdiğimiz transferde maliyetinin %85’lik kısmını sponsor firmamız karşılamıştır." ifadelerini kullandı.