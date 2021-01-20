Sürpriz Vedat Muriç gelişmesi! Süper Lig'e geri dönüyor

Lazio'da forma şansı bulamayan Vedat Muriç için Fenerbahçe devrede.

20 Ocak 2021 Çarşamba - 13:01
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Bu sezon başı 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den İtalyan kulübü Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
 
Serie A'da beklentilerin uzağında kalan 26 yaşındaki Kosovalı golcü, forma giydiği 9 maçta henüz gol sevinci yaşayamadı. Roma ekibinde rotasyon oyuncusu olan Vedat Muriqi'nin bu durumdan dolayı moralinin bozuk olduğu öğrenilirken oyuncunun Fenerbahçe'ye kiralanma ihtimali belirdi.
 
Son olarak Arsenal ile sözleşmesini fesheden Mesut Özil'i kadrosuna katan Fenerbahçe, forvet rotasyonunda beklediği verimi henüz alabilmiş değil. Takımda gol sayılarının dağılım gösterdiği dikkat çekerken ligin ilk bölümünün bitmesine 3 hafta kala Aston Villa'dan transfer edilen Mbwana Samatta son Ankaragücü maçında fileleri sarsarak 4 gole ulaştı. Tanzanyalı futbolcu, Erol Bulut tarafından bazı maçlarda kanat bölgesinde de kullanıldı.
 
Sarı lacivertlilerdeki düşünce Mesut Özil'in takıma katılmasıyla Vedat Muriqi tipi bir santraforun ön bölgedeki verimliliğini artıracağı yönünde.
 
ZOR AMA SON DAKİKA SÜRPRİZİ YAŞANABİLİR
 
Fenerbahçe, Lazio ile 2023'e kadar sözleşmesi olan Kosovalı yıldızı 6 aylık kiralama fikrine uzak değil. Vedat'ın da fikre sıcak baktığı ifade edilirken Lazio'nun tavrı bu konuda belirleyici olacak. Geri dönüş durumunda Vedat'ın yıllık ücretinin yarısı Fenerbahçe tarafından ödenecek.
 
ALİ KOÇ VEDAT'IN BAŞARILI OLMASINI İSTİYORUM
 
Ali Koç: "Vedat Muriqi buranın çocuğu, dönmesi gibi bir durum olursa konuşuruz. Vedat'ı seven bir ağabeyi olarak; başarılı olmasını çok ama çok istiyorum. İnşallah orada kalır ve hayallarinin üzerinde bir başarı sağlar. Morali bozuk olabilir ancak sabırlı olmalı."
 
MESUT ÖZİL'İN GELİŞİNİ CANLI İZLEDİ
 
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi, Mesut Özil'in İstanbul'a iniş yaptığı esnada Kosovalı golcünün yaşanan gelişmeleri televizyondan takip ettiği bir anı paylaştı. Edibe Muriqi, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin sinyalini verdiği "Gel Gündüzle Gece Olalım..." paylaşımına atıfa bulunarak aynı şarkının sözlerini paylaşımına ekledi. Vedat Muriqi'nin Mesut Özil'in gelişini canlı yayında izlediği o an sosyal medyada gecenin en fazla konuşulan karelerinden biri oldu.

312 BİN KİŞİ UÇAĞINI ONLINE İZLEDİ
 
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in İstanbul yolculuğuna 300 binden fazla kişi online olarak eşlik etti. Sarı lacivertli taraftarlar, Mesut Özil'i İstanbul'a getiren Koç Holding’e ait özel uçağı havada anbean takip etti. KOC10 isimli özel jetin İstanbul yolcuğunu 312 bin kişi internet üzerinden canlı izledi. Mesut Özilin ardından geceye damga vurdu Vedat Muriqi...

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Etiketler: vedat muriç fenerbahçe
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