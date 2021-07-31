Szalai için flaş teklif! 12 milyon euro

Fenerbahçe'nin Macar stoperi için harekete geçen B.Dortmund 12 milyon euro'luk teklifte bulundu.

31 Temmuz 2021 Cumartesi - 11:39
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Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin en başarılı transferlerinden biri olan Attila Szalai konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor... Euro 2020'de Macaristan forması altında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldız için Sarı-Lacivertiler'e ilk transfer teklifi geldi.
 
Takvim'in haberine göre; Alman devi Borussia Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye yazılı olarak 12 milyon Euro'luk teklif sundu. Macar stoper için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri geri çevirme kararı alan Sarı- Lacivertliler'in Dortmund'u geri çevirdiği belirlendi.
 
Alman kulübünün önümüzdeki günlerde yeni bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalıp çalmayacağı merakla bekleniyor.


 

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Etiketler: szalai fenerbahçe dortmund
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