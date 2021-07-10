Szalai'nin bonservis bedelini açıkladı

Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Rossi, transferin gözde ismi Szalai ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Marco Rossi'nin Türkiye'nin puansız turnuvaya veda etmesine şaşırdığını belirterek "Türkiye'nin durumu benim için de sürpriz oldu. İtalya ve İsviçre ile gruptan çıkacağını düşünüyordum. Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. Şanssız bir turnuva geçirdiler." dedi.