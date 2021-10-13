Szalai'nin transfer olacağı bonservis fiyatını açıkladılar

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai için 20-25 milyon euro verirlerse transfer olur ifadeleri kullandılar.

13 Ekim 2021 Çarşamba - 15:36
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Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluktan başka bir sonucu düşünmeyen Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Attila Szalai, başarılı performansıyla dikkatleri üstüne çekiyor. Macar basını, futbolcunun Fenerbahçe'deki olumlu ilerleyişiyle birlikte daha da yükseleceğini savundu. Detaylar haberde...
 
"Türk futbolunda bir fenomen olabilir"
 
Macaristan'daki internet sitelerinde Attila Szalai'nin artan formuyla birlikte Türk futbolunda bir fenomen haline gelebileceği yorumunu yaptı.
 
Szalai'nin değeri 14 kat arttı
 
Csakfoci'deki haberde; Attila Szalai'nin geçen yıl ekim ayında bedelinin 800 bin Euro olduğunu ve yaklaşık 1 yılda değerinin 14 kat kadar arttığına dikkat çekildi.
 
Kim geldi, o da bedelini katladı
 
Öte yandan Szalai ile birlikte oynayan Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae'nin de değerinde yaşanan artış da vurgulandı. Kim'in bedelinin 2 milyon Euro'dan 6.5 milyon Euro'ya kadar yükseldiği belirtildi.
 
Fenerbahçe doğru bir tercih mi?
 
Attila Szalai'nin Apollon Limassol'dan transferi ilk etapta biraz yadırgansa da futbolcu başarılı performansıyla takdir topladı. Szalai'nin babası, "Oğlum için Fenerbahçe doğru bir tercih. Avrupa hedefi var ama bence bir süre daha Fenerbahçe'de kalması gerekiyor" demişti.
 
Szalai takımdan ayrılacak mı?
 
Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek Attila Szalai şu anda Fenerbahçe'de mutlu. Sarı-lacivertliler, Macaristan Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan Szalai ile yola devam etmek istiyor. Astronomik bir teklif gelmesi halinde (20-25 milyon euro) oyuncunun satışına onay verilecek. Ancak; şu anki transfer piyasasında bu bedeli ödemek için Fenerbahçe'ye resmi bir teklif gelmedi.

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Etiketler: szalai fenerbahçe
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