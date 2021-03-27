Szalai uçuyor Tisserand yine bildiğiniz gibi!

Macaristan Milli Takım forması giyen Szalai'nin performansı alkış toplarken, Tisserand ise yine sınıfta kaldı.

27 Mart 2021 Cumartesi - 8:24
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Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe’ye katılan Attila Szalai, adından söz ettirmeye devam ediyor. Macaristan Milli Takımı’nda da herkesin çok beğendiği Szalai’nin, İngiliz Guardian Gazetesi’nde özel bir analizi yapıldı.
 
23 yaşındaki Macar stoper için, “Mesut Özil’in gölgesinde Fenerbahçe’ye transfer oldu. Ancak çok daha büyük bir etki yarattığını söylemek yanlış olmaz. Hem stoper pozisyonunda, hem de sol bekte kararlı bir görüntü çizen Szalai, Macar savunmasının önemli isimlerinden. Hava topu mücadelelerinin yüzde 70’inden fazlasını kazandı ve takımda maç başına en çok pas yapan oyucu unvanını elde etti” ifadeleri kullanıldı.
 
Öte yandan Szalai’nin hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası elemelerinde Portekiz, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi zorlu rakiplere karşı forma giyeceği, bu maçlardaki performansıyla erken bir transfer yapabileceği dile getirildi.
 
Tisserand’a kırık not
 
Fenerbahçe’de formsuz görüntüsüyle eleştiri alan Marcel Tisserand, milli takımda da yokları oynadı. Afrika Kupası elemelerinde, Demokratik Kongo formasıyla ilk 11’de yer alan Tisserand, Gabon önünde aldıkları 3-0’lık yenilgide 90 dakika sahada kaldı. 28 yaşındaki stoper, etkisiz görüntüsüyle düşük not aldı.

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Etiketler: szalai tisserand fenerbahçe
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