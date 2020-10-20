Taç için birbirlerine girdiler!

Galatasaray - Alanyaspor maçında Fatih Terim ve Davidson taç atışı için karşı karşıya geldi.

20 Ekim 2020 Salı - 0:59
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Davidson Pereira arasında gerginlik yaşandı.
 
Müsabakanın 30. dakikasında Galatasaray yedek kulübesinin önünde top taca çıktı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, taç atışının sarı-kırmızılı takımın kullanacağını işaret etti. Pozisyonun içindeki Davidson'un yoğun itirazları üzerine Fatih Terim de oyuncuya tepki gösterdi.
 
İkili arasındaki kısa süreli sözlü tartışma Davidson'un Terim'in yanına gitmesiyle tatlıya bağlandı.
 

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Etiketler: fatih terim davidson
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