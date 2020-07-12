Tahir Karapınar: "İnşallah Beşiktaş maçında affettiririz"

Süper Lig'de Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Tahir Karapınar açıklamalarda bulundu.

12 Temmuz 2020 Pazar - 23:46
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Süper Lig'de Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Tahir Karapınar açıklamalarda bulundu.
 
"Çok zor bir süreç. Biz bu maçtan çok umutluyduk. Basit goller yedik. Takım mücadele etti ama rotasyonda sıkıntılar var. Beşiktaş maçın odaklanacağız, Avrupa hedefinden uzaklaşıyoruz. Bütün takımlar aynı şeyleri yaşıyor. İnşallah Beşiktaş maçında affettiririz"
 
"Zor bir süreç, oyuncuları toparlamak zor, oyuncu eksiklerimiz var. Kalan iki maçta elimizden geleni yapacağız."

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