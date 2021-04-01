Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 2 maçlık cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 2 maçlık cezasını onadı. Terim, Hatayspor, Karagümrük maçlarında kulübede olamayacak. Terim'in yerine sarı kırmızılılar, Levent Şahin önderliğinde 2 maça çıkacak.

01 Nisan 2021 Perşembe - 18:27
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Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 2 maçlık men cezasını onadı.
 
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA;
 
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin teknik sorumlusu Fatih Terim ve antrenörü Ümit Davala ile ilgili PFDK’nın 25.03.2021 tarihli E.2020-2021/878 K.2020-2021/1085 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
 
- Galatasaray Sportif Sınai ve TicariYatırımlar A.Ş.’nin teknik sorumlusu Fatih Terim’in rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesi giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
 
- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin antrenörü Ümit Davala’nın rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesi giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
 

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