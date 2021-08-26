Tahkim Kurulu, Marcao'ya verilen 8 maçlık cezayı onadı!

Tahkim Kurulu, Galatasaray forması giyen Marcao'ya verilen 8 maçlık cezayı onadı.

26 Ağustos 2021 Perşembe - 18:39
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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Marcao’ya Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı saldırı sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 8 maçlık cezayı onadı. Kurul ayrıca cezanın ertelenmesi talebini de oy çokluğuyla reddetti.
 
İşte Tahkim Kurulu'nun açıklaması;
 
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırımlar A.Ş.'nin futbolcusu Marcos Do Nascimento Teixeira ile ilgili PFDK'nın 19.08.2021 tarihli E.2021-2022/12 - K.2021-2022/10 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
 
- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırımlar A.Ş.'nin futbolcusu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 8 resmi müsabakadan men ve 21.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,
 
- Erteleme talebinin reddine, oyçokluğu ile,
 
 Karar verilmiştir.

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Etiketler: Tahkim Kurulu Galatasaray
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