Tahkim Kurulu'ndan Mustafa Cengiz'e kötü haber

Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in cezasını onadı.

21 Nisan 2021 Çarşamba - 15:22
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Bihter Dumanoğlu'nu transfer etti Ahmet Ağaoğlu'ndan Galatasaray'a Mete Kalkavan yanıtı! Luyindama: Ömrüm boyunca Fatih Terim'e... Galatasaray'da Mustafa Cengiz Mahmut Recevik'in istifasını istedi PFDK resmen açıkladı! Galatasaray'ın cezası belli oldu...

Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Açıklanana kararlara göre Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL'lik para cezası onandı. TFF resmi internet sitesinden açıklanan Tahkim Kurulu kararları şu şekilde:
 
"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar ve Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili PFDK'nın 20.04.2021 tarihli E.2020-2021/988 - K.2020-2021/1220 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
 
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Kulüp Televizyonu'nda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
 
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Başkanı Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: tahkim kurulu mustafa cengiz
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Emre Belözoğlu ile Perotti arasında kritik zirve! 'Gelecek sezon takımda...' Emre Belözoğlu ile Perotti arasında kritik zirve! 'Gelecek sezon takımda...'
Falcao 2022'nin sonuna kadar Galatasaray'da!Falcao 2022'nin sonuna kadar Galatasaray'da! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo depremi! Bundan böyle general Jose SosaFenerbahçe'de Luiz Gustavo depremi! Bundan böyle general Jose Sosa Galatasaray'da 3 imza birden! Tek problem Halil Dervişoğlu ve Gedson FernandesGalatasaray'da 3 imza birden! Tek problem Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.