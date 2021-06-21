Takım otobüsündeki 'Şenol Güneş' notu şok etti

A Milli Takım'ın kaldığı otelin önündeki takım otobüsüne asılan bir yazı sosyal medyada çok konuşuldu.

Takım otobüsünün üzerine 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' notuyla bir kağıt bırakıldı.

MAALESEF ERKEN VEDA ETTİK





A Milli Takım grup maçlarında en kötü performansa imza atan takım olarak 2020 Avrupa Şampiyonası’na damga vurdu.

Düne kadar Danimarka ve Kuzey Makedonya ile birlikte puanı bulunmayan 3 ülkeden biri olan ay yıldızlılar, en kötü averaja sahip takım durumundaydı.

Tek golünü İsviçre’ye atan Milli Takım’ın dünkü yenilgisiyle birlikte averajı -7’ye kadar geriledi. 0 puanı sahip diğer 2 takımdan Danimarka 1 kez gol sevinci yaşarken, 3 kez topu ağlarında gördü. Kuzey Makedonya ise 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 gol yedi.

MUCİZE GEREK



‘turnuvanın en kötü takımı’ unvanını pekiştiren A Milliler’in bu durumdan kurtulabilmesi için B Grubu’nda Danimarka’nın son maçında Rusya ’ya 6 farklı kaybetmesi, C Grubu’nda Kuzey Makedonya’nın da Hollanda ’dan en az 5 farklı yenilgi alması gerekiyor.

2 KEZ SIFIR ÇEKEN 2. TAKIM OLDUK