Takım otobüsündeki 'Şenol Güneş' notu şok etti

Milli Takım otobüsünün önünde yazan Şenol Güneş notu görenleri hayrete düşürdü. Küçük kağıtta “Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş” yazıyordu...

21 Haziran 2021 Pazartesi - 9:43
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A Milli Takım'ın kaldığı otelin önündeki takım otobüsüne asılan bir yazı sosyal medyada çok konuşuldu.
 
Takım otobüsünün üzerine 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' notuyla bir kağıt bırakıldı. 
 
MAALESEF ERKEN VEDA ETTİK
 
A Milli Takım grup maçlarında en kötü performansa imza atan takım olarak 2020 Avrupa Şampiyonası’na damga vurdu.

 
Düne kadar Danimarka ve Kuzey Makedonya ile birlikte puanı bulunmayan 3 ülkeden biri olan ay yıldızlılar, en kötü averaja sahip takım durumundaydı.
 
Tek golünü İsviçre’ye atan Milli Takım’ın dünkü yenilgisiyle birlikte averajı -7’ye kadar geriledi. 0 puanı sahip diğer 2 takımdan Danimarka 1 kez gol sevinci yaşarken, 3 kez topu ağlarında gördü. Kuzey Makedonya ise 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 gol yedi.
 
MUCİZE GEREK
 
‘turnuvanın en kötü takımı’ unvanını pekiştiren A Milliler’in bu durumdan kurtulabilmesi için B Grubu’nda Danimarka’nın son maçında Rusya’ya 6 farklı kaybetmesi, C Grubu’nda Kuzey Makedonya’nın da Hollanda’dan en az 5 farklı yenilgi alması gerekiyor. 
 
2 KEZ SIFIR ÇEKEN 2. TAKIM OLDUK
 
Türkiye, iki farklı Avrupa Şampiyonası’nda (1996 ve 2020) 3. grup maçını da kaybederek turnuvaya veda eden ikinci ülke oldu. Diğer ülke ise 1988 ve 2000’de sıfır çeken Danimarka.

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Etiketler: şenol güneş fenerbahçe türkiye
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