Takımda Vida huzursuzluğu! 'Onun kadar...'

Beşiktaş'ta Vida'nın aldığı maaş takım içerisinde huzursuzluk yaratıyor.

11 Haziran 2021 Cuma - 13:08
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları bütün hızıyla devam ederken her defasında gündeme Domagoj Vida'nın kazandığı ücret geliyor.
 
Siyah beyazlı takımda beşinci sezona hazırlanan 32 yaşındaki stoperin kazandığı yıllık 3,5 milyon avroluk ücret, hem iç hem de dış transferde yöneticilerin elini zorlaştırıyor. Mali dengeyi sağlamaya çalışan yönetim, kadroya katmak istediği oyunculara teklif yaparken menajerlerinden "En az Vida kadar ücret isteriz" şeklinde cevaplarla karşılaşıyor.
 
Garanti verilecek
 
Başkan Ahmet Nur Çebi bu duruma çare bulmak için özel bir plan hazırladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida'dan yıllık ücretinde indirime gitmesi istenecek. Hırvat yıldız bu teklifi kabul ederse iki yıllık yeni kontrat yapılmasının garantisi verilecek. Yönetim yapılacak transferlerde yıllık tavan ücreti 2 milyon avroda tutmak istiyor. Son olarak Aboubakar, yıllık 3,5 milyon avro isteği kabul edilmeyince Suudi Arabistan'ın en-Nasrr takımına gitmişti.

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Etiketler: vida beşiktaş
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