Takımı sahadan çekti! G.Saraylı yıldız tokat attı

Dün Ümit Milli Takımı ile hazırlık maçına çıkan Galatasaray'da Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddia edildi.

10 Ekim 2020 Cumartesi - 11:10
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Galatasaray, milli aranın olduğu haftada Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda, Ümit Milli Takımımız ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 0-0 sona erdiği duyuruldu.
 
Fanatik'in iddiasına göre, Galatasaray ile Ümit Milli Takım'ın oynadığı hazırlık maçında inanılmaz bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılı oyuncu Marcao'nun, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddia edildi.
 
Marcao'dan Halil Dervişoğlu'na tokat iddiası
 
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 70. dakikasında, kendisine sert girdiği için Marcao, Halil Dervişoğlu'na tokat attı. Bu olay sonrasında saha karışırken, haberin detayında teknik direktör Tolunay Kafkas'ın Milli Takımı sahadan çektiği iddia edildi.
 

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Etiketler: marcao halil dervişoğlu
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