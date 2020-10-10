Takımı sahadan çekti! G.Saraylı yıldız tokat attı

10 Ekim 2020 Cumartesi - 11:10
Galatasaray, milli aranın olduğu haftada Florya Metin Oktay
Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda, Ümit Milli Takımımız ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 0-0 sona erdiği duyuruldu.
Fanatik'in iddiasına göre, Galatasaray
ile Ümit Milli Takım'ın oynadığı hazırlık maçında inanılmaz bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılı oyuncu Marcao'nun, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat
attığı iddia edildi.
Marcao'dan Halil Dervişoğlu'na tokat iddiası
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 70. dakikasında, kendisine sert girdiği için Marcao, Halil Dervişoğlu'na tokat attı. Bu olay sonrasında saha karışırken, haberin detayında teknik direktör Tolunay Kafkas
'ın Milli Takımı sahadan çektiği iddia edildi.