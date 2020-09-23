Takımlarımızın tur gecesi D-Smart'ta!

Galatasaray ve Beşiktaş 'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme maçları naklen ve sadece D-Smart ve D-Smart GO'da!

Yarın (24 Eylül Perşembe) naklen yayınlanacak maçların programı aşağıdaki gibidir.

20:00 BEŞİKTAŞ- RIO AVE D-Smart 20.Kanal

21:00 GALATASARAY - HAJDUK SPLIT D-Smart 77. Kanal

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.

Cep telefonundan, tabletten, bilgisayardan,Smart TV’den izleyebilmek için DSMART GO’ ya ayrıca da abone olabilirsiniz.Bunun için www.dsmartgo.com.tr adresine kayıt olup, ilgili paketi satın alabilirsiniz.