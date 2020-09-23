Takımlarımızın tur gecesi D-Smart'ta!

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Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme maçları naklen ve sadece D-Smart ve D-Smart GO'da!

23 Eylül 2020 Çarşamba - 12:44
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Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme maçları naklen ve sadece D-Smart ve D-Smart GO'da!
 
Yarın (24 Eylül Perşembe) naklen yayınlanacak maçların programı aşağıdaki gibidir.
20:00 BEŞİKTAŞ- RIO AVE D-Smart 20.Kanal
21:00 GALATASARAY- HAJDUK SPLIT D-Smart 77. Kanal
 
D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.
 
Cep telefonundan, tabletten, bilgisayardan,Smart TV’den izleyebilmek için DSMART GO’ ya ayrıca da  abone olabilirsiniz.Bunun için www.dsmartgo.com.tr adresine kayıt olup, ilgili paketi satın alabilirsiniz.
 
 
 

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Etiketler: Galatasaray Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi D-Smart D-Smart GO
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