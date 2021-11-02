Talisca krizi! 'Sakatlık numarası yapma'

Al Nassr'da istediği ve beklediği futbol ortamını bulamayan Talisca'nın Arap Yarımadası'ndan ayrılması bekleniyor.

02 Kasım 2021 Salı - 9:17
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2016-2018 yılları arasında ülkemizde kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca gösterdiği performansla tüm futbolseverlerin beğenisini kazanmıştı.
 
BEŞİKTAŞ'TAN SONRA GUANGZHOU
 
Siyah-Beyazlılar'da 80 maça çıkıp, 37 gol, 14 asistlik performansı sonrasında Portekiz devi Benfica'ya dönen Brezilyalı 10 numara toplamda 25 milyon Euro karşılığında Çin ekibi Guangzhou Evergrande'nin yolunu tutmuştu.
 
ARADIĞINI BULAMADI
 
2 yıllık Çin macerası sonrasında Temmuz ayında Arap Yarımadası'nı tercih eden ve 8 milyon Euro bonservisle Suudi ekibi Al-Nassr Riad'la 3 yıllık sözleşme imzalayan Talisca, Beşiktaş'tan eski parneri Vincent Aboubakar'la burada buluşsa da aradığını bulamadı.
 
TAKIM İÇİNDE TARTIŞMA
 
Ligde art arda Al Ittifaq ve Al Fahya maçlarından sadece 1 puan alabilen sarı-lacivertlilerde, yerli ve yabancı oyuncular resmen ikiye ayrıldı. Al Nassr'ın yerli futbolcularından Abdel Fateh, "Tüm Suudi kulüplerinde yabancı oyunculara güvenen teknik direktörler görüyorsunuz. Yabancıların teknik seviyesi daha kötü olsa bile oyunda kalıyorlar. Suudi futbolcular en iyi durumda olsalar bile oyundan alınıyorlar" açıklamasını yaptı.
 
"SAKATLIK NUMARASI YAPMA!"
 
Talisca da takım arkadaşının yaptığı çıkışa sert yanıt verdi. "90 dakika oynamak istiyorsan, kendini kulübüne adamalısın. Sakatlık numarası yapmayacaksın, yoksa oynayamazsın. Futbol sadece erkekler için. Çocuk oyunu değil. Takım olarak kötü bir dönemden geçiyoruz. Bize yani yabancılara saygı duyun. Bu kulübe en iyisini vermek için her gün çalışıyorum."
 
AYRILMA KARARI ALABİLİR
 
Mutsuz olduğu öğrenilen 27 yaşındaki futbolcunun, Suudi ve yabancı futbolcular arasında çıkan tartışmanın ardından Al Nassr'dan ayrılma kararı alabileceği iddia edildi. (Sporx)

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