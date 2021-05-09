Talisca'nın Süper Lig'e gelmesi neredeyse imkansız

Brezilyalı yıldız Talisca'nın yüksek maaşı Süper Lig devlerinin gözünü korkutuyor.

09 Mayıs 2021 Pazar - 17:14
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Beşiktaş 'ın eski yıldızlarından Anderson Talisca, birçok takımın kadrosuna katmak istediği bir isim konumunda olsa da yüksek maaşı transferini pek mümkün kılmıyor. Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'ya göre son olarak Flamengo, Talisca'nın transferi adına devreye girdi.
 
Flamengo'nun başkan yardımcısı Marcos Braz, Talisca'nın transferi adına menajeri Carlos Leite ile bir görüşme gerçekleştirdi. Flamengo, Talisca'nın durumunu araştırsa da bu görüşmede oyuncunun yüksek maaşının transferi imkansız hale getireceği kararı çıktı.
 
Maaşı nedeniyle bir Brezilya ekibinin Talisca'yı transfer etmesinin kolay olmayacağı aktarılırken Çin'den ayrılırsa bir sonraki durağının Avrupa olması bekleniyor. Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Talisca, sözleşme yenilemez ve bu yaz satılmazsa önümüzdeki yaz ücretsiz olarak takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

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Etiketler: talisca süper lig
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