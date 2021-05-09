Talisca'nın Süper Lig'e gelmesi neredeyse imkansız

Beşiktaş 'ın eski yıldızlarından Anderson Talisca, birçok takımın kadrosuna katmak istediği bir isim konumunda olsa da yüksek maaşı transferini pek mümkün kılmıyor. Brezilya lı gazeteci Jorge Nicola'ya göre son olarak Flamengo, Talisca'nın transferi adına devreye girdi.

Flamengo'nun başkan yardımcısı Marcos Braz, Talisca'nın transferi adına menajeri Carlos Leite ile bir görüşme gerçekleştirdi. Flamengo, Talisca'nın durumunu araştırsa da bu görüşmede oyuncunun yüksek maaşının transferi imkansız hale getireceği kararı çıktı.