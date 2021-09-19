Talisca resmen açıkladı! 'Beşiktaş...'

Beşiktaş'ın eski Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca 'Bir gün geri döneceğim' dedi.

19 Eylül 2021 Pazar - 10:10
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Anderson Talisca verdiği son röportajda kariyerinin en parlak günlerini Beşiktaş'ta geçirdiğini itiraf etti.
 
Şimdilerde Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında oynayan Talisca, Beşiktaş'a geliş sürecini anlatırken "Benfica'da yaşadığım bir tartışmadan hemen sonra Beşiktaş'a biraz da aceleyle geldim. Rui Vitori'yla tartıştım ve ayrılmak durumunda kaldım. Kariyerimde en başarılı olduğum yer Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline çıkmaya yaklaştım. Avrupa Ligi'nde yarı final oynadım. Beşiktaş sayesinde kariyerimde bir adım ileriye attım." ifadelerini kullandı.
 
"BİR GÜN BEŞİKTAŞ'A DÖNECEĞİM"
 
Talisca günün birinde Beşiktaş'ta yeniden oynamak istediğini belirterek, "Orada çok mutluydum. Günün birinde yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum." sözlerini kullandı.

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Etiketler: talisca beşiktaş
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