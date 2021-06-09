Talisca tam 7 ay önce Aboubakar'ın yeni takımını duyurmuş

Beşiktaş'ın eski Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın 7 ay önce Aboubakar'ın yeni takımı hakkında attığı mesaj ortaya çıktı.

09 Haziran 2021 Çarşamba - 9:26
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Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer oldu. Kamerunlu golcü, daha önce Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği Anderson Talisca ile buluşmuş oldu.
 
TALISCA: YAKINDA BİRLİKTEYİZ
 
Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, geçtiğimiz sezon içerisinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Aboubakar ile bir fotoğrafını paylaşan Talisca, paylaşımına 'Yakında birlikteyiz!' notunu düştü. O dönem bu paylaşım bazı Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı ve Talisca'nın siyah - beyazlılara dönebileceği düşünüldü.
 
Talisca, Aboubakarı 7 ay önce ifşa etmiş


AL NASSR'DA BULUŞTULAR
 
Talisca'nın bu paylaşımdanki sır perdesi de Aboubakar'ın Al Nassr'a transferi sonrası aralandı. Talisca ise 1 Temmuz 2021'de Al Nassr'a transfer olmuştu. İkili, 4 yıl sonra tekrardan buluşmuş oldu.

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Etiketler: talisca aboubakar
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