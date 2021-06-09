Talisca tam 7 ay önce Aboubakar'ın yeni takımını duyurmuş

Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer oldu. Kamerunlu golcü, daha önce Beşiktaş 'ta birlikte forma giydiği Anderson Talisca ile buluşmuş oldu.

TALISCA: YAKINDA BİRLİKTEYİZ



Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, geçtiğimiz sezon içerisinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Aboubakar ile bir fotoğrafını paylaşan Talisca, paylaşımına 'Yakında birlikteyiz!' notunu düştü. O dönem bu paylaşım bazı Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı ve Talisca'nın siyah - beyazlılara dönebileceği düşünüldü.

Talisca, Aboubakarı 7 ay önce ifşa etmiş







AL NASSR'DA BULUŞTULAR

