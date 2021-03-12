Tam 18 farklı futbolcudan gol!

Sarı-Lacivertliler, bu sezon tüm bölgelere önemli transferler yaptı. Forvet pozisyonu ise en çok imzanın geldiği bölge oldu. Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Enner Valencia, Mame Thiam ve Kemal Ademi takviyesiyle hücum hattı baştan aşağıya yenilendi. Ancak forvetler beklentilerin çok altında kaldı. Takımın ligdeki en skorer ismi, 6 kez ağları havalandıran Mame Thiam. Onu, 5’er golle Pelkas ve Samatta takip ediyor. Fenerbahçe’de ciddi bir golcü sıkıntısı olsa da tam 18 farklı futbolcunun fileleri sarsması dikkat çekti.

En golcü Soldado’ydu

Sarı-Lacivertliler’de bu alanda rekor, 19 farklı ismin gol attığı sıkıntılı 2018-19 sezonundaydı. O dönemde Roberto Soldado, ligde 6 golle Sarı-Lacivertliler’in en skorer ismi olmuştu. O dönem büyük umutlarla kiralanan ancak beklentilerin altında kalan Ayew ise 5 kez ağları sarsmıştı.

Rekor için aday çok

Fenerbahçe’de bu sezon golü bulunmayan iki oyuncu daha bu sevinci yaşarsa, Kanarya kendi rekorunu kırmış olacak. Bu alanda adaylar; her ne kadar şu anda sakat olsa da Mesut Özil, yeni yeni forma giymeye başlayan İrfan Can Kahveci, geçen sezon Trabzonspor ’da resmi maçlarda 10 kez gol sevinci yaşayan Filip Novak ile yeni affedilen Caner Erkin

Fenerbahçe'de bu sezon ligde gol atanlar: Thiam (6), Pelkas (5), Valencia (5), Cisse (4), Samatta (4), Ozan Tufan (4), Jose Sosa (3), Perotti (3), Mert Hakan (3), Sinan Gümüş (2), Serdar Aziz (2), Gökhan Gönül (2), Ferdi (1), Nazım (1), Gustavo (1), Tisserand (1), Osayi-Samuel (1), Szalai (1).