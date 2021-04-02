Tam 5 dev Eljif Elmas'ın peşine düştü



Fenerbahçe’den Napoli’ye 16 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Eljif Elmas , her geçen gün değerine değer katıyor. İtalya n ekibinde performansı yükselişte olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, son milli aranın da yıldızlarından birisi oldu.



Napoli’deki ilk sezonunda kısa süre içerisinde düzenli ilk 11 oyuncusuna dönüşen Makedon futbolcu, bu sezon ise Serie A’da şu ana dek 24 maçta sahaya çıktı ve 2 gol kaydetti. Milli aradaki Liechtenstein maçında fileleri havalandıran futbolcu, önceki günkü Almanya maçının yıldızı oldu. Kuzey Makedonya’nın Panzerleri 2-1 yendiği maçta galibiyeti getiren golü kaydetti.

Sarı-lacivertlilerin zamanında Rabotnicki takımından yaklaşık 200 bin euro bonservisle transfer ettiği genç oyuncu, kısa süre içerisinde değerine değer katarak transferin de aranan isimlerinden birisi haline geldi. Fenerbahçe’ye geldiğinde tahmini piyasa değeri 500 bin euro olan oyuncu için şu an en az 18 milyon euroluk bir değer biçiliyor.

Yetenekli futbolcunun bir çok talibi ortaya çıkarken, Napoli kulübü de oyuncuyu kaptırmamak için gayret veriyor. Bu bağlamda 5 yıllık imzayla sözleşmesi sezon başında uzatılarak 2025’e dek geçerli hale getirilen Elmas için Atletico Madrid Borussia Dortmund, Tottenham, Benfica ve Lazio gibi kulüplerin ilgisi bulunuyor.

Panzere patladı

