Tam 5 golcüyle görüşüyor! Süper yıldızlar...

Trabzonspor golcü arayışlarına devam ediyor... Yönetim; Sörloth, Batshuayi, Dovbyk, Willian Jose ve Cornelius için masaya oturdu.

31 Temmuz 2021 Cumartesi - 13:17
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Bruno Peres, Gervinho, Hamsik, Koita, İsmail Köybaşı ve son olarak Dorukhan Toköz’ü kadrosuna katan Trabzonspor, transfer çalışmalarında forvet hattına yoğunlaştı. Kadrosunda ön bölgede Ekuban, Djaniny ve yeni transferlerden Koita’yı bulunduran bordo-mavililer, bu mevkiye nokta atışı bir takviye daha yapmayı planlıyor. Bu noktada Alexander Sörloth için uzun süre bekleyişte olan bordo-mavililer, geride kalan süreçte beklediği geri dönüşü alamayınca listedeki diğer isimlere de yöneldi.
 
5 İSİM ARASINDAN TERCİH YAPILACAK
 
Forvet hattına yapacağı takviye ile transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayacak olan Karadeniz ekibi, bu mevki için 5 isimle temaslarını sürdürüyor. Bordo-mavililerin Dnipro’dan 24 yaşındaki Ukraynalı Artem Dovbyk, Chelsea’den 27 yaşındaki Michy Batshuayi, Parma’dan 28 yaşındaki Andreas Cornelius, Real Sociedad’tan 29 yaşındaki Willian Jose ve Leipzig’den 25 yaşındaki eski golcüsü Alexander Sörloth için girişimlerine devam ettiği, bu 5 isim arasından birini kadrosuna katacağı öğrenildi.
 
KOUYATE DE GELEBİLİR
 
Öncelikli mevki olan forvet hattı için transfer çalışmalarını tamamlamak isteyen Trabzonspor’un, bu noktada yoğun çaba harcadığı belirtilirken, forvet transferinin noktalanmasının ardından hem stoper hem de defansif orta saha olarak görev yapabilen Cheikhou Kouyate’yi de kadrosuna katabileceği öğrenildi. Bordo-mavililerin bu oyuncu için de girişimlerin devam ettiği, bu transfer ile hem stoper hem de orta sahada alternatif yaratılmasının düşünüldüğü kaydedildi.
 

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Etiketler: trabzonspor sörloth willian jose batshuayi dovbyk
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