Tam 8 bin dolar bahşiş bıraktı

Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook otel personeli için 8 bin dolar bahşiş bıraktı.

07 Ekim 2020 Çarşamba - 13:09
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Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook'un, NBA bubble'ı otel personeli için 8 bin dolar bahşiş bıraktığı bildirildi.
 
Westbrook, Orlando'daki NBA bubble'ından çıkarken, Grand Floridian otelinin kat görevlilerine minnettarlığını göstermek istedi ve Dallas Morning News'e göre bunu 8 bin dolarlık bir bahşişle yaptı.
 
Westbrook, Bleacher Report'a konuştu ve bahşiş verdiğini doğruladı:
 
"Bize büyük özen gösterdiler. İşlerini üst düzeyde yapmak için çok zaman ve enerji harcadılar. Doğru olan buydu. Doğru olanı yapmayı seviyorum."
 
Westbrook kesin miktarı teyit etmek istemezken, Morning News'e göre, temizlik konusunda takıntılı olduğu bilinen yıldız oyuncu, otel odasını "neredeyse lekesiz" bir şekilde bırakmıştı.
 
Topluluk üzerindeki çalışmaları nedeniyle 2014-15 NBA Cares Community Assist Ödülü'nü kazanmış olan Russ'ın cömertliği, bilinen bir konu. 'Why Not' vakfı ve Honor the Gift giyim koleksiyonu aracılığıyla Westbrook, topluma sürekli geri vermesiyle biliniyor.
 
Westbrook ve Rockets otelde neredeyse iki ay geçirmişti ve Playoffların açılış turunda Oklahoma City Thunder'ı eledikten sonra orada kalan son takım olmuştu.

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Etiketler: Russell Westbrook nba
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