Tam 9 orta sahanın hiçbirinden verim alamıyor

Galatasaray'da son haftalarda orta sahada büyük problemler yaşanıyor.

29 Ekim 2020 Perşembe - 12:03
İLGİLİ HABERLER
Falcao yok gözler Diagne'de Türk spor camiasından 29 Ekim mesajı Galatasaray'da flaş Feghouli gelişmesi Babası resmen açıkladı! 'Galatasaray...' Saracchi için flaş gelişme

Galatasaray'da kadro istikrarsızlığı sürüyor. Cimbom şu ana kadar altı lig maçından sadece G.Antep ve Başakşehir mücadelelerine aynı on bir ile çıkabildi. Ki bunlarda da oyuncuların yerleri değişti. Fatih Terim 4-1-4-1 düzenini benimserken, orta beşli için toplamda 9 isim değerlendirdi. (Taylan, Etebo, E. Kılınç, E. Akbaba, Belhanda, Ömer, Arda, Babel, Feghouli).
 
ÖMER BAYRAM DENEMESİ
 
Terim, bu sezon Taylan'ı ön liberoya devşirirken, kanat oyuncusu Emre Kılınç'ı da sık sık göbekte kullanmak zorunda kaldı. Etebo'nun kırmızı kartı, Feghouli'nin formsuzluğu derken şimdi de Belhanda'nın sakatlığı çıktı. Hoca, A.Gücü maçı için idmanlarda Ömer'i ön liberoda deniyor. Sağda E. Kılınç'ın solda da Arda'nın forma giymesi bekleniyor.
 
FLORYA'DA HAVA DEĞİŞİYOR
 
Galatasaray'da teknik heyet ile yönetim arasındaki gerginlik sona ererken bu takıma da yansıyor. Dün 29 yaşına giren Diagne'nin doğum günü antrenman sonrası Brezilya usulü kutlanırken, oyuncular renkli görüntüler verdi.
 
(Türkiye)
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray iki transferi bitirdi bile Galatasaray iki transferi bitirdi bile
Tuchel ve Avrupa devlerinin scoutları ona hayran kaldıTuchel ve Avrupa devlerinin scoutları ona hayran kaldı Caro Calvagni sosyal medyayı sallıyor!Caro Calvagni sosyal medyayı sallıyor! Fransa basını: Şaşkına döndükFransa basını: Şaşkına döndük
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.