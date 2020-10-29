Tam 9 orta sahanın hiçbirinden verim alamıyor

Galatasaray'da kadro istikrarsızlığı sürüyor. Cimbom şu ana kadar altı lig maçından sadece G.Antep ve Başakşehir mücadelelerine aynı on bir ile çıkabildi. Ki bunlarda da oyuncuların yerleri değişti. Fatih Terim 4-1-4-1 düzenini benimserken, orta beşli için toplamda 9 isim değerlendirdi. (Taylan, Etebo, E. Kılınç, E. Akbaba, Belhanda, Ömer, Arda, Babel, Feghouli).

ÖMER BAYRAM DENEMESİ

Terim, bu sezon Taylan'ı ön liberoya devşirirken, kanat oyuncusu Emre Kılınç'ı da sık sık göbekte kullanmak zorunda kaldı. Etebo'nun kırmızı kartı, Feghouli'nin formsuzluğu derken şimdi de Belhanda'nın sakatlığı çıktı. Hoca, A.Gücü maçı için idmanlarda Ömer'i ön liberoda deniyor. Sağda E. Kılınç'ın solda da Arda'nın forma giymesi bekleniyor.

FLORYA'DA HAVA DEĞİŞİYOR

Galatasaray'da teknik heyet ile yönetim arasındaki gerginlik sona ererken bu takıma da yansıyor. Dün 29 yaşına giren Diagne'nin doğum günü antrenman sonrası Brezilya usulü kutlanırken, oyuncular renkli görüntüler verdi.

(Türkiye)