Tam F.Bahçe görüşmelere başlarken...

Lazio, sahadan 11-0 galip ayrılırken Vedat Muriqi iki gol attı. Lazio'nun gollerini 7.dakikada Felipe Anderson, 18, 37, 45.dakikada Luis Alberto, 34 ve 42.dakikada Caicedo, 36.dakikada Hysaj, 65.dakikada Marusic, 72.dakikada Akpa Akpro, 77 ve 85.dakikada ise Vedat Muriqi kaydetti. Kosovalı golcü Muriqi, 10-0 kazanılan TRC maçında da 1 gol atmıştı.