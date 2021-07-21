Tam F.Bahçe görüşmelere başlarken...

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Hazırlık maçlarında attığı gollerle dikkat çeken Vedat Muriç Lazio'da kalacak gibi.

21 Temmuz 2021 Çarşamba - 9:35
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Transfer döneminde adı eski takımı Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriqi, hazırlık maçını yine boş geçmedi. Teknik direktör Maurizio Sarri'nin göreve geldiği Lazio, Serie D ekibi Belluno ile hazırlık maçı yaptı.
 
Lazio, sahadan 11-0 galip ayrılırken Vedat Muriqi iki gol attı. Lazio'nun gollerini 7.dakikada Felipe Anderson, 18, 37, 45.dakikada Luis Alberto, 34 ve 42.dakikada Caicedo, 36.dakikada Hysaj, 65.dakikada Marusic, 72.dakikada Akpa Akpro, 77 ve 85.dakikada ise Vedat Muriqi kaydetti. Kosovalı golcü Muriqi, 10-0 kazanılan TRC maçında da 1 gol atmıştı.

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Etiketler: vedat muriç fenerbahçe lazio
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