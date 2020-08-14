Taraftar kulüp başkanlığına adaylığını açıkladı!

TFF 2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor'da Miraç Koç adlı taraftar, kulüp başkanlığına adaylığını açıkladı.

DHA 14 Ağustos 2020 Cuma - 12:54
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Gümüşhanespor'da yapılacak olağan kongre öncesi aday çıkmaması üzerine kulübün taraftarlarından Miraç Koç başkanlığa aday olduğunu duyurdu.
 
Koç, sosyal medyasından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
 
"Bakanlıktan izin geldi. Kurul toplanıp yazışma kulübe gönderilecek. Yarın kongrede herhangi bir aday yok. Biz elimizi değil tüm gövdemizi benliğimizi koyduk bu sevda yoluna. Belki paramız yok ama yüreğimiz, sevdamız var. Kongreye gelebilecek adaylara da buradan duyuruyorum. 5 milyonla gelmedikten sonra kimseye gerek yok. Gümüşhanespor Kulübü Başkanlığına adayım."
 
 
 

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