Taraftarlar 'Mesut Özil' kampanyasına hücum etti!! Resmi site 20 dakikada çöktü...

Mesut Özil transferiyle yılın transfer hamlesine imza atan Fenerbahçe, "Fener Ol" kampanyasının devamı olarak "Mesut Ol" kampanyasını başlattı. Ali Koç'un başkan olmasının ardından yapılan Fener Ol kampanyasında Sarı-Lacivertli iş adamları ve taraftarının büyük desteğiyle kulübe önemli gelir sağlayan Fenerbahçe, Mesut Ol kampanyası ile de yıldız futbolcunun maliyetinin bir bölümünü karşılamayı planlıyor.

RESMİ SİTE ÇÖKTÜ

"Mesut Ol" kampanyasına Fenerbahçeli taraftarlar büyük ilgi gösterdi ve 20 dakika gibi kısa bir sürede 35 bin sms'in atıldığı gelen ilk bilgiler arasında yer aldı. 35 bin SMS karşılığında 700 bin TL civarında bir gelir elde edildiği tahmin ediliyor.

Yoğunluk nedeniyle Fenerbahçe'nin resmi sitesine erişilemiyor.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, online olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda transferler ve Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, Fenerbahçe'de online olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

Mesut Özil'i kadromuza katmak için uğraş verdik, Mesut Özil'in CV'si ortada... Arsenal ile yaşadıkları, gönül bağlarının kopması bizim için bir fırsat oldu, bir rüya gerçekleşmeye yakın durumda. Mesut Özil bir futbolcudan daha öte bir marka. Çocukluğundan beri Fenerbahçeli olması bu transferi daha da anlamlı hale getiriyor.

''EVİN OĞLU EVİNE GELDİ''

Üzerine basa basa Mesut Özil için 'Evin oğlu' diyorum. Evin oğlu evine geldi ve inşallah evinde çok başarılı olacak. Fenerbahçe'ye daha önce bu kadar büyük Fenerbahçe sevdası olan büyük bir marka gelmedi.

''TÜM DÜNYAYA EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE DUYURDUK''

Havadaki bir uçağı 4.5 saat boyunca seyretmek nasıl bir duygu ben anlamıyorum. 1.8 milyon kişi Mesut Özil'i taşıyan uçağı izlemiş. Fenerbahçe, Mesut Özil transferiyle birlikte bir kez daha adını tüm dünyaya en güçlü şekilde duyurdu.

MESUT ÖZİL NE ZAMAN OYNAYACAK?

Mesut Özil'in karantinası bugün ve yarın iki test olduktan sonra sona erecek ve yarın akşam idmanına çıkmasını bekliyoruz. Mesut'un hiçbir sakatlık problemi yok. Ne zaman oynayacağına hocamız karar verecek. Eski hocasıyla konuştuğumda, 'Ne kadar sürer?' diye sormuştum. '3-4 hafta sürer' demişti. Şahsi düşüncem 2 haftaya kadar oynamaya başlar. Mesut Özil'in imza günü salı veya çarşamba günü olacak.