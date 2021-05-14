Taraftarlara müjde! Fatih Terim'in hayatı belgesel oluyor

Fatih Terim'in 'Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz' belgeseli yayınlanacak.

14 Mayıs 2021 Cuma - 14:15
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Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'in hayatı belgesel oluyor.
 
Başta NBA olmak üzere Avrupa futbolunun önde gelen isimlerinin belgeselini yapan Netflix, Türkiye'de spor alanındaki ilk tercihini Fatih Terim'den yana yaptı.
 
Netflix, Galatasaray ile ismi özdeşleşen Terim'in belgeselinini yapımını duyurdu. kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz Fatih Terim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix’te" denildi.

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Etiketler: fatih terim belgesel
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