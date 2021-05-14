Taraftarlara müjde! Fatih Terim'in hayatı belgesel oluyor

14 Mayıs 2021 Cuma - 14:15
Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim
'in hayatı belgesel oluyor.
Başta NBA
olmak üzere Avrupa
futbolunun önde gelen isimlerinin belgeselini yapan Netflix
, Türkiye'de spor
alanındaki ilk tercihini Fatih Terim'den yana yaptı.
Netflix, Galatasaray
ile ismi özdeşleşen Terim'in belgeselinini yapımını duyurdu. kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz Fatih Terim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix’te" denildi.