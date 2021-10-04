Tarih tekerrürden ibarettir! 1775 gün sonra...

Güven Yalçın'ın Sivasspor'a attığı muhteşem gol Cenk Tosun'u da bir hayli etkiledi.

04 Ekim 2021 Pazartesi - 9:52
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Siyah-Beyazlılar, peş peşe gelen sakatlıklar sebebiyle son 1 aylık süreçte birçok oyuncusundan yararlanamamıştı. Bu süreçte, eksikleri kapatmak için takımın gençlerine sarılan Sergen Yalçın, kadroda alternatif isim konumunda bulunan özellikle Güven Yalçın’dan büyük verim aldı.

İzmir’de 2-1 sona eren Altay mücadelesinde takımının tek golünü kaydeden 22 yaşındaki futbolcu, şovuna önceki gün de devam etti. Sivasspor karşısında 32. dakikada Valentin Rosier’in gönderdiği ortayı ceza alanı içinde muhteşem bir voleyle ağlarla buluşturan Güven, 69’da da bu kez Rıdvan Yılmaz’ın pasını iyi değerlendirip yaptığı dubleyle Kartal’a 3 puanı getirdi. Genç oyuncunun 2 maçtaki 3 gollük performansı sonrasında yönetim de yetenekli ismin sezon sonunda bitecek kontratını yenilemek için harekete geçti.
 
Leverkusen’den alınmıştı
 
Beşiktaş ’a Almanya Bundesliga ekibi Leverkusen’in genç takımından 2018 yılında kazandırılan ve kulüpten sezonluk yaklaşık 100 bin Euro maaş alan Güven’le milli ara sonrası sözleşme yenileme görüşmeleri başlayacak. Yönetim, son karşılaşmalarda önemli bir çıkış yapan başarılı oyuncuya zam yapacak. Beşiktaşlı idarecilerin, Güven’in maaşını 100 bin Euro’dan yaklaşık 300 bin Euro seviyesine çıkarması bekleniyor.
 
Tarih tekerrürden ibarettir!
 
Güven Yalçın’ın önceki gün Vodafone Park’ta attığı gol sonrası takımın eski golcüsü Cenk Tosun akıllara gelmişti. Tosun Paşa’nın 23 Ekim 2016’da Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’yı yıkan volesinin ardından 1775 gün sonra bu golün benzeri, Sivasspor karşısında takımın 22 yaşındaki forveti Güven Yalçın’dan geldi.
 
Cenk: Anılarım canlandı
 
Güven Yalçın’ın Sivasspor filelerine gönderdiği gol sonrasında akıllar, 23 Kasım 2016’da Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Beşiktaş-Benfica mücadelesine gitmişti. Bu karşılaşmada Andreas Beck’in gönderdiği topu, ceza sahası kenarından vurduğu voleyle Portekiz ekibinin ağlarına gönderen Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi’nde o sezonun golünü kaydetmişti. Şu anda Everton forması giyen Cenk Tosun, Güven Yalçın’ın golüyle ilgili olarak FANATİK’e konuştu. Yıldız forvet, “Beşiktaş maçlarını genelde takip ediyorum. Güven’in golünü de izledim. Muhteşem bir gol attı. Güven’in golünü görünce benim de anılarım canlandı” ifadelerini kullandı.

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Etiketler: güven yalçın beşiktaş cenk tosun
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