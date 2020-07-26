Tarihi zaferini kutlayacak: Şampiyon taç giyiyor

Tarihindeki ilk şampiyonluğu geçtiğimiz hafta garantileyen Medipol Başakşehir, son maçında bugün saat 17.00’de Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Burada çiçeklerle karşılanacak olan turuncu lacivertli ekip, kupasını almasının ardından üstü açık otobüsle Başakşehir’deki Fatih Terim Stadı’na geçecek ve şampiyonluğu taraftarlarıyla kutlayacak.

26 Temmuz 2020 Pazar - 9:47
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Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun son maçında bugün, şampiyonluğu geçen hafta garantileyen Medipol Başakşehir, pandemi arası sonrası ligin en formda ekiplerinden olan Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
 
Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ev sahibi takım bu maç öncesi, şampiyon rakibine jest olarak özel bir organizasyon düzenleyecek. Statta çiçeklerle karşılanacak olan Başakşehirli futbolcular, sahaya lacivert-beyazlıların alkışları arasında çıkacak.
 

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Etiketler: fatih terim stadı tarihi zafer medipol başakşehir
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