Tarihi zaferini kutlayacak: Şampiyon taç giyiyor

26 Temmuz 2020 Pazar - 9:47
Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun son maçında bugün, şampiyonluğu geçen hafta garantileyen Medipol Başakşehir
, pandemi arası sonrası ligin en formda ekiplerinden olan Kasımpaşa
ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan
Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus
yönetecek. Ev sahibi takım bu maç öncesi, şampiyon rakibine jest olarak özel bir organizasyon düzenleyecek. Statta çiçeklerle karşılanacak olan Başakşehirli futbolcular, sahaya lacivert-beyazlıların alkışları arasında çıkacak.