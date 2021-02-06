Taylan Antalyalı'nın paylaşımı ses getirdi! İrfan Can'a gönderme mi?

Galatasaray'ın yetenekli orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'nın derbi paylaşımı dikkat çekti.

06 Şubat 2021 Cumartesi - 14:19 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 14:23
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Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı öncesi sarı kırmızılı takımın orta sahası Taylan Antalyalı'dan derbi paylaşımı geldi.
 
Taylan Antalyalı, kendinini bulunduğu bir animasyon filmi paylaşırken bu paylaşım kısa süre içinde çok beğenildi.
 
İRFAN CAN KAHVECİ'YE MESAJ MI?
 
Sosyal medyada bu paylaşımda Taylan Antalyalı'nın yakın arkadaşı olan İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasına da göndermede bulunduğu konuşuldu.
 
Taylan'ın ''Sana inananları yarı yolda bırakmamak için kendine söz verdiğin anı da asla unutmazsın.'' sözlerinin İrfan Can Kahveci'ye mi dediği merak konusu oldu.

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Etiketler: taylan antalyalı galatasaray
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