Taylan Antalyalı'nın son durumu belli oldu

Düz koşulara başlayan Taylan Antalyalı, Alanya maçı öncesi sprint testinden geçecek.

15 Ekim 2020 Perşembe - 7:31
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Galatasaray'a sakat oyuncularından müjdeli haber geldi. Takımla idmanlara başlayan Saracchi ve Etebo'nun bu hafta sonuna yetişmesi kesinlik kazandı. Düz koşulara çıkan Taylan Antalya'nın durumu ise yarın belli olacak. Sprint testinden geçirilecek Taylan, herhangi bir olumsuzluk yaşamaması halinde pazartesi oynanacak Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edilecek. Fatih Terim'in hazır olması durumunda yıldız futbolcuyu karşılaşmanın ilk 11'ine dahil etmeyi ve en az 45 dakika oynatmayı planladığı öğrenildi.

(Sabah)
 

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Etiketler: taylan antalyalı galatasaray
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