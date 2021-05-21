Taylan Antalyalı'nın yeni maaşı belli oldu

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Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray'ın en fazla süre alan iki oyuncusu olan Marcao ve Taylan Antalyalı, Sarı-Kırmızılı kulüple yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, sezon içerisinde de yönetime zam isteğini dile getirmiş ve olumlu geri dönüş almıştı. Sambacı'nın 850 bin Euro olan ücreti, 1.2 milyon Euro seviyesine çekilecek. Yeni kontratın önümüzdeki günlerde resmiyete döküleceği belirtildi.