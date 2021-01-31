Taylan ve Oğulcan'dan flaş hamle! İrfan Can Fenerbahçe'ye gidince...

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferini bitirince yıldız futbolcunun Galatasaray'da forma giyen yakın arkadaşları Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, gol sevincinde İrfan Can için yaptıkları 'kahve içme' sevincinin bulunduğu fotoğraf paylaşımlarını kaldırdı.

31 Ocak 2021 Pazar - 23:55
İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor, Yunus Mallı'yı resmen açıkladı! Abdullah Avcı'dan Beşiktaş maçı sonrası transfer açıklaması! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın maç sonu ayrılığı açıkladı! Galatasaray, Gedson Fernandes ve DeAndre Yedlin'i KAP'a bildirdi! Ve düğüm çözüldü! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de

Galatasaraylı futbolcular Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan, Oğulcan'ın Gençlerbirliği maçında attığı gol sonrası İrfan Can Kahveci'ye atıf yaparak 'kahve içme' pozu vermiş ve bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşmıştı. İrfan Can da bu paylaşımları beğenmişti.
 
İrfan Can Kahveci, yoğun geçen transfer görüşmelerinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olunca Galatasaraylı iki futbolcu, bu paylaşımlarını sildi.
 
Bu gelişmenin ardından Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Instagram'da İrfan Can Kahveci'ni takipten çıktı.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'dan transfer operasyonu! 2 yıldızla resmen anlaşıldı Galatasaray'dan transfer operasyonu! 2 yıldızla resmen anlaşıldı
İrfan Can Kahveci resmen Fenerbahçe'de! İşte ilk açıklaması...İrfan Can Kahveci resmen Fenerbahçe'de! İşte ilk açıklaması... Vodafone Park'ta müthiş maç! Beşiktaş: 1 Trabzonspor: 2Vodafone Park'ta müthiş maç! Beşiktaş: 1 Trabzonspor: 2 Liverpool Merih Demiral için 45 milyon euro verdi Juventus 60 milyon euro istediLiverpool Merih Demiral için 45 milyon euro verdi Juventus 60 milyon euro istedi
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.