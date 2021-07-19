TBF'den açıklama! Kerem Tunçeri...

A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri görevinden ayrıldı.

19 Temmuz 2021 Pazartesi - 15:12
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TBF’nin yaptığı açıklama şu şekilde:
 
"2016 yılından bu yana üstlendiği A Erkek Milli Takım Menajerliği görevinden ayrılan Kerem Tunçeri’ye teşekkür ederiz. 14 Nisan 1979 İstanbul doğumlu olan Kerem Tunçeri, oyunculuk kariyerine Galatasaray’da başladı. 1996-2000 yılları arasında sarı-kırmızılı ekibin formasını giyen Tunçeri ayrıca, Anadolu Efes (Efes Pilsen), Ülkerspor, Beşiktaş, Real Madrid (İspanya), Triumph Lyubertsy (Rusya), Türk Telekom ve Acıbadem Üniversitesi takımlarının kadrolarında yer aldı.
 
Kerem Tunçeri kariyeri boyunca; 4 lig şampiyonluğu, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinçlerinin yanı sıra, Real Madrid ile de EuroCup ve İspanya Ligi şampiyonluğu da yaşadı.
 
215 kez A Erkek Milli Takım kadrosunda yer alarak, bu kategoride en çok forma giyen isim olan Tunçeri, toplamda da 311 kez Ay-yıldızlı kadroda yer aldı. Kerem Tunçeri, Ay-yıldızlı forma altında 2001 yılında ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 2010 yılında da yine ülkemizde organize edilen Dünya Basketbol Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan takımların kadrolarında da yer aldı.
 
2015-2016 sezonunun ardından profesyonel oyunculuk kariyerini noktalayan Kerem Tunçeri, Türkiye Basketbol Federasyonu’nda A Erkek Milli Takım Menajerliği görevine getirildi.
 
Türk basketboluna hem oyuncu hem de yönetici olarak değerli katkılarda bulunan Kerem Tunçeri’ye teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."

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Etiketler: kerem tunçeri milli takım
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