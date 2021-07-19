TBF'den açıklama! Kerem Tunçeri...

TBF’nin yaptığı açıklama şu şekilde:



2015-2016 sezonunun ardından profesyonel oyunculuk kariyerini noktalayan Kerem Tunçeri, Türkiye Basketbol Federasyonu’nda A Erkek Milli Takım Menajerliği görevine getirildi.



Türk basketboluna hem oyuncu hem de yönetici olarak değerli katkılarda bulunan Kerem Tunçeri’ye teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."