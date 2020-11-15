TBMM Başkanı Şentop hem ödülü verdi hem de gönderme yaptı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, daha önce pisti eleştiren Lewis Hamilton'a 'Pist çok iyiymiş değil mi şampiyon' dedi.

15 Kasım 2020 Pazar - 16:42 | Son Güncelleme : 15 11 2020 - 18:17
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TBMM Başkanı Prof. Dr.  Mustafa Şentop, F1 Türkiye Grand Prix'inde  37. turda aldığı liderliği koruyarak yarışı 1. sırada bitiren Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton'u podyumda tebrik edip, kupasını takdim etti.
Sosyal medya hesabından ayrıca mesaj paylaşan Meclis Başkanı Şentop, Mercedes pilotu Hamilton'un İstanbul Park'ın asfaltı için şikayetine de  göndermede bulunarak, şu ifadeleri kullandı:"Formula 1'in İstanbul ayağını kazanan Mercedes Pilotu Lewis Hamilton'ın yeni şampiyonluğunu podyumda tebrik edip, kupasını takdim ettik. Pist çok iyiymiş değil mi şampiyon."
 
Intercity İstanbul Park Pisti'nde düzenlenen yarış sonrası yapılan törende Mustafa Şentop, birinci olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton dışında ikinci sıradaki Racing Point sürücüsü Sergio Perez ve üçüncülüğü alan Ferrari'den Sebastian Vettel'e kupalarını da takdim etti.
 

 

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Etiketler: mustafa şentop lewis hamilton
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