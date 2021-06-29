Teixeira kulübün anahtarlarını istedi

29 Haziran 2021 Salı - 8:50
Orta sahasını ofansif bir oyuncuyla takviye etmek isteyen Beşiktaş
’ın gündeminde bulunan Alex Teixeira transfer taleplerini siyah-beyazlılara bildirdi. 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızın 3,5 milyon euro imza parasının yanı sıra yıllık 3,5 milyon euro garanti ücret istediği öğrenildi.
Beklentileri karşılayamayan Adem Ljajic’le kısa süre içinde yollarını ayırarak boşta olan Alex Teixeira’yı renklerine bağlamak isteyen siyah-beyazlı yönetimin bu rakamları çok yüksek bulduğu ifade edildi. Josef de Souza’nın yakın arkadaşı olan Teixeria’nın imza parası ve yıllık ücret konusunda ciddi bir indirim yapması halinde siyah-beyazlı kulüp tarafından transfer edilebileceği ileri sürüldü. Brezilyalı futbolcu 2016 yılında tam 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Shakhtar Donetsk’ten Çin ekibi JS Suning’e gitmişti.