Teixeira kulübün anahtarlarını istedi

Beklentileri karşılayamayan Adem Ljajic’le kısa süre içinde yollarını ayırarak boşta olan Alex Teixeira’yı renklerine bağlamak isteyen siyah-beyazlı yönetimin bu rakamları çok yüksek bulduğu ifade edildi. Josef de Souza’nın yakın arkadaşı olan Teixeria’nın imza parası ve yıllık ücret konusunda ciddi bir indirim yapması halinde siyah-beyazlı kulüp tarafından transfer edilebileceği ileri sürüldü. Brezilyalı futbolcu 2016 yılında tam 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Shakhtar Donetsk’ten Çin ekibi JS Suning’e gitmişti.